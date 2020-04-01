ترامب للأميركيين: استعدوا لأيام سوداء في الأسبوعين المقبلين

وطن: حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره. وقال "على الشعب الأميركي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين".

إلى ذلك، قال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 "أريد أن يكون كل أميركي مستعدّاً للأيام الصعبة المقبلة"، مضيفا أن التوقعات الآن للوفيات حوالي 120 ألف شخص.

وأوضح أن ما قامت به الإدارة الأميركية هو ما خفض الأرقام المتوقعة للوفيات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعيش أسوأ أحوالها بسبب كورونا.

وقال ترامب "كنا نتوقع أن الأمر سيتوقف في الصين لكن هذا لم يحدث"، وتابع "لا نلوم أحدا".