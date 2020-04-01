الناطق باسم الحكومة: نتائج فحوصات 110 عينات للعائدين عبر معبر الكرامة سليمة

وطن: أظهرت نتائج فحوصات "110"عينات أخذت من العائدين عبر معبر الكرامة صباح أمس الثلاثاء، بأنها غير مصابة بالمرض، حيث تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات،

وبذلك تكون جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" عينة غير مصابة حيث وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

وأظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها "250" عينة بأنها غير مصابة، وفي قطاع غزة تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدتين ستينتين من مدينة رفح كانتا بالحجر الصحي.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين في رفح يرتفع عدد المصابين في غزة إلى 11 إصابة، والعدد الاجمالي في فلسطين إلى 119 إصابة تماثلت منهما 18 للشفاء.