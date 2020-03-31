كورونا.. التحدي والفرصة

كتب: محمد الرواشدة

الكل سواسية مع هذا الفيروس الخطير، لا احد في مأمن، ومواجهة هذا العدو الخفي ألغت الفوارق بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف، حتى ان هذا الوباء المرعب اثقل كاهل الدول المتقدمة وأنهك قدراتها، فما بالكم في دول العالم الثالث الذي يفاقم كورونا من معاناتها و جعل اقتصادياتها في مهب الريح.

وبدون سابق انذار اصبحت البشرية كلها على المحك، ‬و‬الناس‭ ‬أصبحوا حبيسي بيوتهم‬،‭ ‬خوفا‭ ‬من ال‬كورونا‭ ‬الذي أضحى العدو رقم 1 للانسانية في كل أصقاع العالم.

اذاً، أعاد هذا الخطر الخفي الانسان الى حجمه الحقيقي ، فأصبح يبحث عن طوق نجاة من هذا الوباء القاتل، واتضح كم هو هش هذا الكائن البشري، بصرف النظر عما وصل اليه من تحضر ومدنية واستعلاء، كما كشف هذا الفيروس عقم الوسائل التكنولوجية التي أنتجها وصنعها من تباهى ان قدرته فاقت كل حد، وكأنه اصبح يتحكم بالعالم وان لا مسيطر عليه سواه.

بعدما حلت هذه المعاناة القاسية، فإن العالم الذي أنفق ميزانيات ضخمة لشراء السلاح والقنابل مطالب ‬ببناء‭ ‬المشافي‭ ‬والمراكز الطبية،‭ ‬وذلك لدرء مخاطر هذا الوباء وغيره مستقبلا.

الفيروس اللعين فرض الحجر على سكان الكرة الارضية وكشف ضعف الانظمة الصحية حتى في البلدان المتقدمة، وأطاح بكل خطط وبرامج العمل والمعيشة، وهذا ما يدعونا الى مراجعة عميقة لكل تفاصيل حياتنا على جميع المستويات.

البعد المجتمعي في وطننا، وأزاء هذا الحال يستدعي منا مزيدا من الصبر والوعي، ويتطلب أكبر درجات التكافل والتعاضد بمعناه الحقيقي، بعيدا عن اساليب الرياء وركوب الموجة من أجل استغلال حاجات الناس لتحقيق منافع ذاتية.

المطلوب منا جميعا الوقوف جسدا واحدا، نتلمس حاجات بعضنا، فرب ضارة نافعة، ولعل هذا الواقع يعيدنا الى رشدنا ويلهمنا الى مزيد من التعاون وشحذ الهمم لبناء واقع جديد مبني على الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز أواصر المحبة بين الناس، و إعلاء معاني الانتماء والتفاني من أجل بناء وطن ومجمتع منيع لا تحكمه الماديات والمصالح.

لنجعل من هذا التحدي فرصة، ولنحول المحنة الى منحة، وليكن اعتمادنا اولا واخيرا على الله وحده سبحانه وتعالى ثم على انفسنا.

ثمة‭ ‬ما‭ ‬يصنع‭ ‬الأمل‭ ‬والطمأنينة‭ ‬برغم كل ما نواجهه من تحديات، وبالإرادة الصلبة والمسؤولية الجماعية والحكمة نتغلب على الصعوبات، ونحوّل التحدي الى فرصة للبناء و النهوض.