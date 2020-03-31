الناطق باسم الحكومة: نتائج الفحوصات لـ90 عينة أخذت من العائدين عبر معبر الكرامة سليمة

وطن: قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إن نتائج الفحوصات التي أجريت لـ90 عينة أخذت من العائدين عبر معبر الكرامة صباح اليوم، أظهرت بأنها غير مصابة بفيروس كورونا.

واضاف ملحم أنه تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات، بعد أن وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن باقي العينات للعائدين وعددها 110، فور الانتهاء من عملية الفحص التي تتم في المختبر المركزي لوزارة الصحة برام الله، ومختبر الوزارة في بيت لحم.