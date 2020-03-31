قبل الانهيار الكبير

كتب بهاء ابو عين: اتمنى من الحكومة بعد اليوم 14 من الحجر العام ان تبدأ بفتح القطاعات العامة والخاصة، والقطاعات كافة تدريجيا، بعد ان اصبح لدى المواطن الوعي الكامل في التعايش مع هذا الفايروس، مع الشكر للحكومة والدولة في بث رسالة الوعي ونشر الارشادات، وكذلك وزارة الصحة على جهودها في حصر الفيروس.

قبل اسبوعين كان لدينا ما بين 40 الى 50 حالة، واليوم هناك 120 حالة، ولذلك علينا ان نتعايش مع هذا الوباء، فنحن لن نستطيع ان نهزم الفايروس، وعلينا ان لا نجعل الفايروس يهزمنا.

لا نستطيع ان نبقى اشهر في الحجر، الصحة اولا نعم، ولكن هناك الكثير من الامور يجب ان تستمر، فالاغلاق لن يمنع الفايروس.

اليوم وغدا كافة القطاعات ستستلم راتبها كاملا مع ان 70% من الموظفين في بيوتهم، والشهر القادم النصف، والشهر الذي يليه قد يكون لا شئ، رغم ان كافة القطاعات تسجل خسائر اليوم و غدا و ما بعده.

ان القطاع الخاص مصدر ايرادات مهم للدولة واستقرارها، وعليه مسؤوليات كبيرة تجاه الدولة من تشغيل الايدي العاملة ونمو واستقرار الاقتصاد وبناء الوطن، ولذلك لا يمكن الاستمرار بذلك، فالكثير من الموظفين في كثير من القطاعات لا زالوا ملتزمين بالحجر العام ولم تنقطع رواتبهم، وحالة الحجر العام مع عدم انقطاع الراتب تستهويهم، ولكن اذا انقطع الراتب لاشهر لن يستهويهم الحجر العام، فلقمة العيش اهم، ولذلك علينا ايجاد الية تضمن العودة التدريجية لنتعايش مع الفايروس، خاصة ان القصة قد تطول.

ان البقاء في البيت ليس الحل، فرغم ان الحجر العام مهم، ولكن اذا كان فترة طويلة اكبر من حجمنا علينا ان نجد الحلول و البدائل كي نستمر، نحن لم نخسر الكثير حتى الان و لكن سنخسر الكثير الكثير اذا طالت القصة، فنحن لسنا امريكا او اسرائيل او اوروبا التى اعطت الشعوب مليارات الدولارات للقطاعات كافة وللشعب كي يلازم بيته.

بعد شهر او شهرين لن نجد شئ، سوى صورة مظلمة جدا لمستقبل والكثير من الافلاس، ولذلك علينا ان نكون حذرين، بعيدين عن الاختلاط، فما الفرق بين مؤسسة حكومية يعمل فيها المئات من الموظفين وعلى راس عملهم و شركة خاصة يعمل فيها العشرات، وما الفرق بين مخبز يعمل فيه العشرات ومحل تجاري يعمل به موظف او اثنين، فاليوم لدينا الوعي الكامل، وعلينا ان نستمر، الفايروس موجود و الانسان موجود وعلينا ان نستمر، ربنا هو حامي هذه الديار، يد بيد نستمر للوطن.