الشرطة تشدد من إجراءاتها في بلدة القبيبة

وطن: شددت الشرطة، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها في بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، للحد من حركة المركبات والمواطنين، ونظمت بالتعاون مع البلدية حملة تعقيم لمنزل عامل مصاب بفيروس "كورونا".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مدير شرطة ضواحي القدس العقيد فواز طالب، يرافقه رئيسا بلديتي بدو والقبيبة، تفقدوا الحواجز الأمنية التي أقامتها الشرطة والمؤسسة الأمنية في مواقع مختلفة بين 15 بلدة وقرية شمال غرب القدس، وتحديدا على مداخل البلدات والقرى التي ظهرت فيها إصابات بفيروس "كورونا".

وأكد العقيد طالب أن الشرطة على تواصل دائم مع المحافظة ومؤسساتها الأمنية والأهلية، وتحرص على سلامة المواطنين في المنطقة، لهذا شددت من إجراءاتها الأمنية للحد من تنقل المواطنين، كي لا ينتشر الوباء.

وناشد العقيد طالب، المواطنين ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، كذلك الالتزام بإغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية في الأوقات المحددة.