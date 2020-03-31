وطن الأخبار فلسطيني

16 مقدسيا داخل جدار الفصل العنصري مصابون بكورونا

31.03.2020 09:08 PM
16 مقدسيا داخل جدار الفصل العنصري مصابون بكورونا

وطن:  اعلنت بلدية الاحتلال بالقدس، عن أن 16 مقدسيا مصابون بفيروس كورونا من القاطنين داخل جدار الفصل العنصري.

واظهرت احصائية نشرتها بلدية الاحتلال، أن توزيع الحالات كالتالي:

صور باهر: حالة واحدة

كفر عقب: حالة واحدة

العيسوية: حالتان

الطور: حالة واحدة

شرفات: حالة واحدة

بيت حنينا: حالتان

بيت صفافا: 4 حالات

البلدة القديمة: 4 حالات

وهذه هي الاحصائية الأولى التي تصدر عن سلطات الاحتلال بخصوص المصابين داخل القدس، فيما وصل عدد المصابين في ضواحي القدس 38 مواطنا يتركزون في بدو، وقطنة، والقبيبة، وحزما.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير