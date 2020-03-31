16 مقدسيا داخل جدار الفصل العنصري مصابون بكورونا
31.03.2020 09:08 PM
وطن: اعلنت بلدية الاحتلال بالقدس، عن أن 16 مقدسيا مصابون بفيروس كورونا من القاطنين داخل جدار الفصل العنصري.
واظهرت احصائية نشرتها بلدية الاحتلال، أن توزيع الحالات كالتالي:
صور باهر: حالة واحدة
كفر عقب: حالة واحدة
العيسوية: حالتان
الطور: حالة واحدة
شرفات: حالة واحدة
بيت حنينا: حالتان
بيت صفافا: 4 حالات
البلدة القديمة: 4 حالات
وهذه هي الاحصائية الأولى التي تصدر عن سلطات الاحتلال بخصوص المصابين داخل القدس، فيما وصل عدد المصابين في ضواحي القدس 38 مواطنا يتركزون في بدو، وقطنة، والقبيبة، وحزما.