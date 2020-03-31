16 مقدسيا داخل جدار الفصل العنصري مصابون بكورونا

وطن: اعلنت بلدية الاحتلال بالقدس، عن أن 16 مقدسيا مصابون بفيروس كورونا من القاطنين داخل جدار الفصل العنصري.

واظهرت احصائية نشرتها بلدية الاحتلال، أن توزيع الحالات كالتالي:

صور باهر: حالة واحدة

كفر عقب: حالة واحدة

العيسوية: حالتان

الطور: حالة واحدة

شرفات: حالة واحدة

بيت حنينا: حالتان

بيت صفافا: 4 حالات

البلدة القديمة: 4 حالات

وهذه هي الاحصائية الأولى التي تصدر عن سلطات الاحتلال بخصوص المصابين داخل القدس، فيما وصل عدد المصابين في ضواحي القدس 38 مواطنا يتركزون في بدو، وقطنة، والقبيبة، وحزما.