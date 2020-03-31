الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق حمص

وطن: أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لاهداف معادية في سماء حمص.

وقال التلفزيون السوري، ان العدوان على حمص تم من فوق الأجواء اللبنانية.

ونشرت إذاعة "شام أف أم" عبر صفحتها على فيسبوك، مشاهد من "تصدي المضادات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء حمص".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت منذ بعض الوقت بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق مناطق كسروان والمتن شمال لبنان، ما أحدث حالة من الهلع بين السكان.