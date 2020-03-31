كورونا: 1259 إصابة و4 وفيات في البنتاغون وتسجيل 657 وفاة جديدة في الولايات المتحدة

وطن: أكد البنتاغون تسجيل 1259 حالة إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الوزارة، بالإضافة إلى 4 وفيات، في وقت سُجلت فيه 657 وفاة جديدة في الولايات المتحدة اليوم.

ويشمل عدد المصابين في البنتاغون، 673 عسكريا و247 مدنيا و212 من ذوي الموظفين و72 متعاقدا.

وكان البنتاغون قد أعلن عن أول حالة وفاة بين العسكريين الأمريكيين بسبب فيروس كورونا أمس الاثنين، موضحا أن المتوفى عنصر في الحرس الوطني الأمريكي.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى 3170، إثر تسجيل 657 وفاة جديدة في غضون 24 ساعة الأخيرة، وتأتي نيويورك وجارتها نيوجيرسي في صدارة المناطق التي اجتاحها الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات في نيويورك 67 ألفا و384 إصابة، تليها نيوجيرسي بـ 16 ألفا و636، وكاليفورنيا بـ 7 آلاف و394.

ويشهد عدد الوفيات والإصابات تصاعدا يوميا في الولايات المتحدة التي باتت في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بالفيروس، تليها إيطاليا، ثم إسبانيا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.