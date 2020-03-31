الإغاثة الزراعية تطلق حملتها لزراعة ربع مليون شتلة

وطن: ضمن خطة وزارة الزراعة وإئتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية التي تقضي بزراعة مليون شتلة خضار تحت عنوان الحملة الوطنية لزراعة الحدائق المنزلية، أطلقت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ضمن أنشطة حملة "احنا معكم" حملة لزراعة ربع مليون شتلة خضار، بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة وعضور مجلس إدارة الإغاثة الزراعية بلال عزيز ومنسق الإغاثة الزراعية في طولكرم عاهد زنابيط ومجموعة من الموظفين .

وتهدف الحملة الوطنية لزراعة الأشتال المنزلية لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في ظل جائحة كورونا- covid 19 التي سيطال تأثيرها الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وسوف تقلل من قدرتهم الشرائية ، كما تهدف الحملة لتشجيع زراعة الحدائق المنزلية والعودة للممارسات الريفية التي كان لها أثر كبير في تعزيز صمود المواطنين في فترات سابقة .

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش بأن المؤسسة ومنذ بداية الأزمة كانت على تواصل دائم مع مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي وأهمهم وزارة الزراعة و شركائها في إئتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية من أجل توحيد الجهود في مواجهة فايروس كورونا والتقليل من تأثيراته على المواطنين الاكثر تضررا و خصوصا المزارعين .

وأضاف ابو جيش بأن الإغاثة الزراعية وشركائها في إئتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية ووزارة الزراعة قرروا المضي قدما في هذه الحملة التي لها حيز في ذاكرة المواطنين في محطات مختلفة وكانت الحديقة المنزلية هي ملاذ المواطنين في مواجهة شح المنتجات الزراعية و محدودية القدرة الشرائية .

وقالت ناريمان العلي من وزارة الزراعة بأن الحملة الوطنية لزراعة الحدائق المنزلية هدفها التخفيف عن المواطنين في ظل هذه الجائحة و التقليل من حاجتهم لشراء الخضراوات، وأن الوزارة بالإضافة للقيام بتوزيع هذه الأشتال سوف يقع على عاتقها جانب إرشادي للمواطنين من أجل إنجاحها .

وسيتم العمل في " إحنا معكم " لزراعة الحدائق المنزلية على زراعة ربع مليون شتلة من أصناف متنوعة من الخضار يستفيد منها ما يقارب 2500 أسرة موزعة على 70 موقع وتجمع ريفي في 6 محافظات.