الحكومة: لا إصابات جديدة بالكورونا و 522 عينة بالفحص في المختبر المركزي برام الله وبيت لحم

رام الله - وطن: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم عن عدم تسجيل اي اصابات جديدة بفايروس كورونا وذلك خلال الايجاز المسائي.

وقال ملحم ان هناك 522 عينة تخضع للفحص حاليا في المختبر المركزي برام الله ومختبر بيت لحم، وسيصدر بيان رسمي لاحق بخصوص نتائجها.

ولفت ملحم الى ان العائدين من الأردن عبر معبر الكرامة ما زالوا على المعابر وقد خضعوا لفحوصات بانتظار نتائجهم لتسريحهم إلى الحجر المنزلي أو مراكز الحجر الصحي.

وأشار الى انهم جميعا بحالة صحية جيدة ولا يعانون من أية أعراض.

واوضح ملحم ان العمل يجري حاليا على اعداد تطبيقات فنية للتأكد من التزام نزلاء الحجر المنزلي في منازلهم.