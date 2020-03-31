جنين : الشرطة تغلق مصنع باطون وأربعة محلات تجارية

وطن: أغلقت الشرطة في جنين، اليوم الثلاثاء، مصنع باطون وأربعة محال تجارية متنوعة، لعدم الالتزام بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، قامت باغلاق مصنع باطون ومحال تجارية تنوعت ما بين مطاعم ومحال حلويات ومواد بناء وصالونات للحلاقة وضبطت أربع مركبات، وألقت القبض على ستة أشخاص من أصحاب البسطات لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.

وأضافت أنه ومن خلال عمل دوريات شرطة المحافظة والحواجز الشرطية العاملة في المدينة وريف المحافظة، قامت بحجز الأوراق القانونية لـ 3 مركبات وهويات سائقيها وإحالتهم إلى جهة الاختصاص في شرطة المحافظة نظرا لقيامهم بنقل عمال إلى أ{اضي الـ48 بشكل مخالف للتعليمات الإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ.