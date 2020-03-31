الشرطة: ضبط 25 مركبة لم تلتزم بإجراءات الطوارئ بالخليل

وطن: ضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء في محافظة الخليل 25 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات حالة الطوارئ بتقييد الحركة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنه وخلال عمل دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في شوارع مدينة الخليل تطبيقا لقانون الطوارئ بتقييد حركة المواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم , فقد تم ضبط 25 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ.

وأضافت أنه تم ضبط الــ25 مركبة إداريا من قبل شرطة المرور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحابها المخالفين.

وحذرت الشرطة المواطنين من عدم الالتزام بحالة تقييد الحركة تطبيقا لقانون الطوارئ المعلن عنه للحفاظ على سلامتهم تحت طائلة المسائلة القانونية.