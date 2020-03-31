هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل "جلبوع" بوضع صحي حرج

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير إياد جرجاوي (34 عاماً) من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، محتجز بمعتقل "جلبوع" الإسرائيلي، بوضع صحي حرج وخطير.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأسير جرجاوي يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية بالدماغ تم اكتشافه حديثاً، وهو بحاجة ماسة إلى عملية جراحية خلال ثلاثة أسابيع، لكن إدارة المعتقل تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصعبة.

وأضافت أنه في حال لم يتم نقل الأسير جرجاوي إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن، فإنه مهدد بأن يفقد بصره والقدرة على الحركة بإحدى جوانب جسده.

ولفتت الهيئة إلى أنه منذ عدة أشهر بدأ الأسير جرجاوي يشتكي من صداع مؤلم ومستمر وتشنجات متكررة، إضافة إلي معاناته من مضاعفات إصابة سابقة برصاص متفجر في البطن، تعرض لها قبل اعتقاله، ورغم أوجاعه الحادة لم تكترث إدارة المعتقل له، وماطلت بتحويله لاجراء الفحوصات ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي.

وحملت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، سيما المرضى منهم كحال الأسير جرجاوي والذي يعتبر من الفئات الأكثر ضعفاً ومن ذوي المناعة المتهالكة، في ظل الأوضاع الاستثنائية تزامناً مع تفشي (وباء كورنا) داخل إسرائيل، وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنهم وبلا شروط.

يذكر أن الأسير جرجاوي معتقل منذ 13/6/2011 ومحكوم بالسجن لـ 9 سنوات أوشكت على الانتهاء.