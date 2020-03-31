إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال



رام الله- وطن: أطلق نادي الأسير وبمشاركة مؤسسات، عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من (1000) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بين (5000) أسير، وهم من المرضى وكبار السن، والأطفال، والأسيرات، والمعتقلين إدارياً، وذلك في ظل انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا)، وتزايد تسجيل الاحتلال الإسرائيلي لإصابات بين السجانين.

وتتضمن العريضة جملة من المخاوف التي تحيط بمصير الأسرى في سجون الاحتلال، والتي يرافقها انعدام التدابير داخل أقسام الأسرى المغلقة والمكتظة، واكتفاء إدارة سجون الاحتلال بتدابير خارجية منها: وقف زيارات عائلات الأسرى، وزيارات المحامين، وإجراءات خاصة داخل المحاكم.

وجزء من المطالبات التي تضمنتها العريضة، دعوة للصليب الأحمر الدولي بالقيام بدوره المنوط به من خلال زيادة طاقمه، كون أن الطاقم المتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير كافٍ لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، وتلبية حالة الطوارئ.

ودعت المؤسسات المشاركة بالتوقيع على العريضة لإيصال مطالبنا ومطالب الأسرى، وتخوفاتهم الحاصلة من انتشار عدوى فيروس كورونا بين صفوف الأسرى.