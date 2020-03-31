خلال الـ24 ساعة الماضية.. 3111 إصابة جديدة و141 وفاة بكورونا في ايران

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3111 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 44606، منهم 3703 حالة حرجة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2898.

وتماثل للشفاء حتى الآن 14656 شخصا.

وذكرت الصحة الإيرانية أيضا أن 3177 شخصا تسمموا ولقي 320 منهم مصرعهم جراء تناول كحول الميثانول، ظنا منهم أنه يقيهم الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب الوزارة، فإن 62 شخصا أصيبوا بالعمى نتيجة التسمم و284 بحاجة إلى غسل الكلى.

المصدر: RT