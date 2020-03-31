مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تجري 32 فحصا مخبريا لإنتاج الكمامات والألبسة الواقية

رام الله- وطن: أجرت مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 32 فحصا مخبريا، لعيّنة من الكمامات والألبسة الواقية قبل المباشرة بعملية انتاجها من بعض المشاغل وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك خاصة في ظل اقبال المشاغل على انتاج هذه الاصناف دون التقيد بالاشتراطات المطلوبة.

ودعت المؤسسة وفقاً لنتائج الفحوصات، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اصحاب المشاغل لإعادة تأهيل المنتج وفق الاشتراطات المطلوبة، قبل المباشرة بعملية الانتاج بالتنسيق مع المؤسسة حتى تتمكن من اجتياز فحوص المطابقة والبدء بعملية الانتاج.

ومن بين الاشتراطات المطلوب توفرها في صناعة اللباس الواقي، أن تكون المادة الخام المصنع منها تحقق متطلبات المواصفة (ISO 16604:2004) حيث تلبي الاشتراطات الخاصة باللباس الواقي من السوائل الممرضة وأيضا تكون مقاومة للبكتيريا والفيروسات.

وبينت المؤسسة انه إذا كان اللباس الواقي للأغراض الصحية معدا لاستخدامه بشكل متكرر، فيجب أن تكون المادة المصنع منها معدة لتحمل مواد التطهير والتعقيم المستخدمة كالكحول أو الكلور، دون أن تختلف خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية عند عملية تطهيره أو تعقيمه.

وأشارت المؤسسة الى الاشتراطات المراد توفرها في صناعة الكمامة الطبية المستهلكة منها أن تحجز قطرات الحلالات الهوائية وما تحتويه من كائنات حية دقيقة، وتمكين مرتدي الكمامة من التنفس بشكل مريح من خلالها وان تكون المواد المستخدمة في صناعة الكمامة صحية ولا تتفتت أو تتمزق أو تتفسخ خلال الاستعمال، وتحتوي على الأقل على 3 طبقات وعلى وسائل لتثبيتها فوق أنف وفم وذقن المرتدي بحيث تضمن تثبيتها من الجوانب.

ودعت وزارة الاقتصاد الوطني، أصحاب مشاغل الخياطة، التي تود انتاح الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة واجراءات الانتاج .

وحذرت الوزارة أصحاب المشاغل، من العمل من دون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

يذكر ان وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الاجهزة الامنية أغلقت 39 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

من ناحية اخرى تعمل طواقم الصناعة لدى الوزارة، وفق البيان، على متابعة ومراقبة انتاج مصانع المعقمات والمنظفات، بما يضمن مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس الفلسطينية خاصة المتعلقة بنسب تركيز الكحول حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وبينت الوزارة ان هناك نحو 30 مصنعاً يعمل في مجال انتاج المعقمات والمنظفات بالإضافة الى ستة مصانع في مجال انتاج اللباس الواقي وجميع انتاجها يقتصر على تلبية احتياج السوق من هذه الاصناف في ظل ارتفاع الطلب عليها .

ولفتت الوزارة الى تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار عجلة انتاج الصناعة الفلسطينية خاصة القطاعات التي تلامس احتياج المواطن في ظل الجائحة الصحية الراهنة وفقاً للتدابير الصحية المعمول بها.