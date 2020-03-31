وزارة الاقتصاد تغلق منشأتين صناعيتين مخالفتين في طولكرم

وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طولكرم وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، اليوم، منشأتين صناعيتين مخالفتين في مدينة طولكرم تعملان على انتاج كمامات ومنظفات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية الامر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة في طولكرم بسام فريج انه تم التحفظ على المنتجات المخالفة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.

يذكر ان وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الاجهزة الامنية، اغلقت حتى صباح اليوم، 40 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية بالإضافة إلى اربعة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد وبيعها سلع منتهية الصلاحية.