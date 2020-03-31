"فيسبوك" تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة الصحفيين على تغطية جائحة "كورونا"

وطن: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، يوم الاثنين، عن الالتزام بدفع 100 مليون دولار لدعم وكالات الأنباء المحلية.

وخصص زوكربيرغ 25 مليون دولار لتمويل منح الطوارئ من خلال مشروع "فيسبوك" للصحافة و 75 مليون دولار للإعلانات على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وغيرها من المناطق في العالم لدعم الصحفيين وسط جائحة فيروس كورونا.

وكتب زوكربيرغ في منشور على "فيسبوك": "كجزء من جهودنا لدعم النظام الإخباري والتأكد من حصول الجميع على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، فإننا نستثمر 100 مليون دولار أخرى لدعم الصحفيين، مع التركيز بشكل خاص على الأخبار المحلية".

وأضاف زوكربيرغ: "يعمل الصحفيون الآن في ظل ظروف صعبة للغاية لإبقاء مجتمعاتهم على اطلاع، والعديد من المنظمات الإخبارية تكافح بسبب التأثير الاقتصادي للفاشية". وتابع: "الأخبار المحلية هي الأكثر تضررا بشكل خاص، لذلك نحن نلتزم بمبلغ 25 مليون دولار لتمويل منح الطوارئ من خلال مشروع فيسبوك للصحافة و 75 مليون دولار أخرى من الإنفاق التسويقي لدعم الصحفيين والمؤسسات الإخبارية التي تغطي الأزمة".

وقال: "إن برنامج الطوارئ الجديد هذا هو جزء من 300 مليون دولار التي التزمنا بها لدعم الأخبار والأخبار المحلية على وجه الخصوص، على مدار السنوات القليلة القادمة".

وواصل قائلا: "نأمل في أن يدعم هذا العديد من الصحفيين خلال هذه الفترة حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم الحاسم لإبقائنا على اطلاع".

وبدأت "فيسبوك" أيضا العديد من المبادرات الأخرى لمكافحة جائحة فيروس كورونا، حيث أنها في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أنها ستطلق برنامجا بقيمة 100 مليون دولار بمثابة منح نقدية وائتمانات إعلانية في محاولة لمساعدة الشركات الصغيرة.

كما أنها تمنح كل واحد من موظفيها البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف مكافأة قدرها 1000 دولار لمساعدتهم خلال الوباء المستمر.

(نيويورك بوست)