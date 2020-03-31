"الخارجية": بيان مجلس الأمن حول القرار (2334) المتعلق بالاستيطان خطوة بالاتجاه الصحيح

رام الله- وطن: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أهمية اجتماع مجلس الأمن يوم أمس، والاجماع الدولي حول واجب تنفيذ قرار مجلس الامن (2334).

وشكرت الوزارة الدول الأعضاء في المجلس التي أكدت على موقفها من عدم شرعية الاستيطان الاستعماري في ارض دولة فلسطين، خلال جلسته المغلقة التي عقدت أمس.

وفي السياق، أشارت الى اهمية ان يصدر بيانا عن مجلس الأمن حول هذا القرار، فهو خطوة في الاتجاه الصحيح لإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15 نحو تحمل جميع الدول مسؤولياتهم وواجباتهم بناء على قواعد القانون الدولي، ووضع قراراته موضع التنفيذ، خاصة في هذه الاوضاع العصيبة التي تمر بها الانسانية واثر ذلك على الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

كما شددت على الموقف الرسمي الفلسطيني بضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بالوفاء بولايته بناء على القرار (2334)، وتقديم تقاريره بشكل مكتوب وموثق حول تنفيذ القرار. وطالبته بوضع آليات ومطالبات واضحة للدول حول تنفيذ القرار وواجباتهم في تنفيذ مقررات الامم المتحدة ومخرجات القانون لتجفيف منابع الاستيطان الاستعماري في ارض دولة فلسطين.

وأشارت الى انها تعمل مع الدول من اجل الوفاء بالتزاماتهم، وتحمل مسؤولياتهم لمطالبة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف الاستيطان، كما انها تعمل من خلال كافة ادوات القانون والمساءلة الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب والقائمين على المنظومة الاستعمارية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس.