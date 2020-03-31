ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"، وعودة دفعة من المحجورين في البحر الميت إلى الضفة

وطن: أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ليبقى عدد الإصابات 117 حالة.

وأعلن ملحم خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول مستجدات "كورونا"، عودة 56 من المواطنين المحجورين في فنادق البحر الميت إلى الضفة، اليوم، عبر معبر الكرامة، فيما ينتظر عودة دفعة أخرى خلال اليوم.

وأشار إلى أن أوضاع جميع المصابين بفيروس كورونا، مستقرة والفحوصات تشير إلى انهم بطريقهم إلى التعافي.

كما أعلن عن اتفاق بين الرئيس محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على بدء الجانب التركي بتشغيل المستشفى التركي في قطاع غزة.