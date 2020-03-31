المفوضية الأوروبية: 1.5 مليون شخص بحاجة للعبور بين دول الاتحاد الأوروبي

وطن: قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إن 1.5 مليون شخص يعملون خارج بلادهم، وهؤلاء الأشخاص بحاجة إلى عبور الحدود للذهاب إلى أعمالهم.

وأوضحت فون دير لاين في تغريدة على تويتر، الإثنين، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت حدودها بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه من الضروري منح تسهيلات السفر بسرعة، للعاملين في مختلف المجالات مثل الصحة والغذاء والنقل من أجل التغلب على أزمة فيروس كورونا.

وأردفت: "هناك 1.5 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي يعملون خارج البلاد التي يعيشون فيها، يجب أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من عبور الحدود للذهاب إلى العمل".

وذكرت "فون دير لاين" أن بعض البلدان يحتاج فيها القطاع الزراعي لعمال موسميين في موسم الحصاد، وينبغي منح هؤلاء الموظفين إذنا للعبور.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 770 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

(الأناضول)