وطن للانباء: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دولة الاحتلال، إلى 18 حالة وفاة.

وسجلت في دولة الاحتلال 4831 إصابة بعدوى فيروس كورونا، حتى صباح اليوم، من بينهم 83 في حال خطيرة و 90 في حال متوسطة و 161 تماثلوا للشفاء.

وأعلن مستشفى شيبا في دولة الاحتلال، صباح اليوم، وفاة مريضة بالكورونا، موضحاً، انه "بعد 10 أيام، كافح خلالها طاقم قسم الكورونا لإنقاذ حياة مريضة في سنوات الـ50 من العمر، لمنها توفيت الليلة الماضية، وكانت تعاني من مرض آخر".

كما توفيت مريضة أخرى تبلغ من العمر 49 عاما بفيروس كورونا.