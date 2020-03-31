ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 117 إصابة

وطن: أعلن بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، فجر الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين في رام الله وغزة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 117 إصابة، بينما لم يتسنّ لوزارة الصحة الاطلاع على أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الإصابة في رام الله تعود لعامل عشريني عائد من العمل في إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض، وتم نقله للحجر الصحي في فندق الكرمل بالمدينة، بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن خمسيني عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحي في "فندق البلوبيتش" في مدينة غزة.

وأظهرت نتائج 150 عينة أخذت من مشتبه بمخالطتهم لمصابين في مدينة الخليل، صدرت مساء اليوم، عدم إصابتهم بالمرض، بينما طُلب من أصحاب تلك العينات البقاء في الحجر المنزلي، لمدة أربعة عشر يوما حفاظا على سلامتهم.