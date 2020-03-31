شيطنة" عمال الداخل.. جريمة الشعب الفلسطيني في عصر الكورونا

كتب: محمود حسنين

كل المقدمات زائفة، ولا حاجة للإطالة في عصر الكورونا، مرحلة التحذير انتهت كل ما علينا فعله الأن انتظار النتائج، نتائج الممارسات الفردية الخاطئة والتي كانت بحسن نية أو بسوء نية، في هذا الوباء الكل مشارك في الكارثة التي تقع وتزداد رقعتها على الأرض، فوزارة الصحة ليست وحدها بالمعركة وكذلك الاجهزة الامنية، فهذه معركة بقاء أو فناء ولا داع لإلقاء المسؤولية على عاتق أحد في هذه اللحظات لا عمال الداخل المحتل أو غيرهم، لنترك تصفية الحسابات جانباً ونلتفت إلى ما هو أهم وهو صراع البقاء، في الوقت الذي نشاهد به جثث البشر ملقاة على أرصفة الطرقات في أمريكا وأوروبا والصين.

‏فمنذ بداية انتشار الفايروس في فلسطين أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عدة اجراءات كان أصعبها هو إمهال عمال الداخل المحتل 3 أيام لترتيب أوضاعهم، فإما العودة الى بيوتهم أو المبيت في أماكن عملهم لمدة لا تقل عن شهرين، هذا القرار جاء بعدما أعلنت "اسرائيل" أنها ستسمح لآلاف العمال بالمبيت داخلها، شريطة تحمُّل أرباب العمل مسؤولية توفير مساكنهم وكافة مستلزماتهم، ولكن بدأ الاحتلال بإلقاء العمال الذين تظهر عليهم الأعراض على الحواجز وأرصفة الطرقات، ببساطة لأن الاحتلال لا يريد تحمل عبء هؤلاء العمال، ولكن ما حدث من ردود فعل في الشارع الفلسطيني تجاه العمال كان معيباً ومخزياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

تاريخياً كان ينظر الفلسطينيون إلى عمال الداخل على أنهم ينقلون الأمراض والأخلاق السيئة إلى المجتمع الفلسطيني، حتى وصل بالبعض إلى تخوينهم في بعض الأوقات، وتجلت هذه النظرة بصورة واضحة في ظل الأزمة التي يمر بها الوطن، فالكثير يرفض استقبال العمال، ومنهم من قام برش العمال بطريقة مذلة وكأنهم حشرات تحمل الأوبئة على ظهورها، واعتبار العامل على أنه جرثومة يجب التعامل معه بطريقة غير انسانية.

العمال عصب أساسي في الجسد الفلسطيني

اذا قمنا بالنظر إلى العمال من ناحية اجتماعية فعمالنا هم جزء أساسي منا وفلذات أكبادنا، ولا تخلو أي عائلة فلسطينية من أحد العاملين في "اسرائيل" ولا يستحقون هذه المعاملة القاسية، ومن الناحية الاقتصادية تشير بعض البيانات الاقتصادية أن دخل هؤلاء العمال يُقدر بمليوني دولار، وبالطبع هذا المبلغ يحرك السوق الفلسطيني بشكل كبير فمن المخجل اتهامهم بالجشع وقلة المسؤولية، فالذي يخاطر بحياته لأجل لقمة مغمسة بالدم والموت هو الذي تُرفع له القبعة، وأما من الناحية الوطنية والأخلاقية فمن المعيب علينا أن نحتقر وننتقص من قيمة هؤلاء ومعاملتهم على أنهم وباء، فالأجانب الذين نقلوا المرض إلينا تم تكريمهم والاهتمام بهم وكأنهم ملوك، فأغدقوا عليهم بالكنافة النابلسية والمأكولات الفلسطينية وغرف فخمة في فنادق راقية، أما العمال فيتم رشهم بالمبيدات ويتم اتهامهم انهم قتلة المجتمع ومدمرو الأبناء والزوجات والأباء والأمهات بنقلهم للمرض، والأن إن عطس عامل في الوطن سيتهمه الجميع بأنه الشيطان الذي فتك بأهل القرى والمدن والمخيمات.

وأخيراً إن عملية الدفاع عن العمال لا تعفيهم من تحمل جزء من المسؤولية في الالتزام بالحجر ومتابعة اجراء الفحوصات، ولكن تحميلهم كامل المسؤولية هو شيء مرفوض ولا يتقبله عقل، وما أحوجنا في هذه اللحظات لشيء من الخجل تجاه نظرتنا لعمالنا.