اتحاد المزارعين يبدأ ببيع وإيصال منتجاته لمنزل المستهلك مباشرة عبر نقاط التواصل

وطن: في ظل حالة الطوارئ، والضائقة الاقتصادية والصحية التي نعيشها، قرر اتحاد المزارعين اطلاق حملة لوضع نقاط تواصل بين المزارعين والمستهلك لتصريف منتجاتهم إلى المستهلك بسعر مناسب.

رأفت خندقجي رئيس اتحاد المزراعين، قال في حديث متلفز، أنه وبعد ورود شكاوى لهم عن بعض التجار الذين يستغلون هذا الظرف ويقومون بمساومة المزارعين على تخفيض اسعار الاجبان وخاصة في الاغوار الشمالية، حيث كان سعر كيلو الجبن يتراوح مابين 18 ل20 شيقل، ليصل الى 10 شواقل، أطلق الاتحاد منذ نحو اسبوع حملة تسويق من المزارع الى المستهلك مباشرة عبر طواقم اتحاد المزراعين في جميع مناطق الضفة.

وأشار الى انه جرى استقبال اول شاحنة اليوم في طولكرم، تحتوي على 800 كغم من الأجبان وسيتم توزيعها على المستهلك مباشرة، عبر وسائل نقل مخصصة من الاتحاد الى منزل المستهلك بسعر 16 شيقل للكيلو.