مكتب رئيس حكومة الاحتلال: نتنياهو وعائلته لم يصابوا بـ"كورونا"

وطن: أعلن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن نتائج تحاليل "كورونا" لديه، جاءت سلبية، مما يشير إلى عدم إصابته بالمرض.

وقال المكتب الإعلامي في بيان نشره مساء اليوم الاثنين، إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها نتنياهو وعائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "مع ذلك، سيبقى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".

وسبق أن أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن نتنياهو والمقربين منه في الحكومة يخضعون للحجر الصحي، امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص.

وجرى ذلك بعد أن أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين، ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

وسجلت في دولة الاحتلال حتى مساء اليوم الاثنين، حسب بيانات وزارة الصحة، 4695 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينهم 16 حالة وفاة.

المصدر: RT