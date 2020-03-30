الاحتلال يداهم مقار لجان الطوارئ في حزما ويعتدي على العاملين فيها

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مقار لجان الطوارئ في بلدة حزما شمال القدس، واعتدت على العاملين فيها وعلى الطواقم المنتشرة على مداخل البلدة في اطار حملة مكافحة فيروس "كورونا" المستجد .

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال عاثوا فسادا وخرابا في محتويات مقار لجان الطوارئ، كما اعتدوا بالدفع والشتم على المتطوعين العاملين على الحواجز الفلسطينية لمنع تنقل المواطنين لضمان عدم انتشار الفيروس في مناطق أخرى .