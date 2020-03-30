إغلاق منشأتين صناعيتين للعصائر والمعقمات مخالفة في بلدة الرام

وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وجهاز الامن الوقائي ومديرية صحة محافظة القدس، اليوم الاثنين، منشأتين صناعيتين لإنتاج المعقمات و العصائر غير مرخصتين.

وبين مدير مديرية الوزارة في القدس سعيد قريع ان الاغلاق جاء اثناء جوله مشتركه للطواقم لضبط وتنظيم السوق في بلدة الرام شمال القدس، كما جرى اتلاف نحو 3.5 طن من العصائر التالفة.

وفي مدينة سلفيت أغلقت الطواقم مشغلاً للخياطة يعمل على انتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس كما جرى اتلاف 200 كمامة في نابلس على ذات الخلفية.

يشار الى ان وزارة الاقتصاد احالت منذ ظهور فيروس كورونا حتى مساء اليوم 42 ملفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة ومشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على انتاج الكمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما اغلقت في ذات الفترة 38 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات بالإضافة إلى اربعة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد وبيعها سلع منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة في تقريرها ان طواقم الرقابة والتفتيش نفذت وبالتعاون مع شركائها في مقدمتها الاجهزة الامنية حتى مساء اليوم 19 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 151 محال تجاري، وعملت على سحب 32 عينة من سلع(الكفوف و الكمامات و اللباس الواقي ) لفحصها مخبرياً والتاكد من سلامتها كما تعاملت مع 53 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129.