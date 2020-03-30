بمبادرة من الإغاثة الزراعية.. الأطباء البيطريين في محافظة جنين يضعون انفسهم تحت تصرف لجنة الطوارئ

رام الله- وطن: بادرت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) من خلال مدير مركز الزبابدة للتدريب د . سامر الأحمد بعقد اجتماع ضم مجموعة من الأطباء البيطريين من مختلف القطاعات الحكومية و الأهلية و الخاصة في محافظة جنين ، حيث وجهوا رسالة لمحافظ جنين أكرم الرجوب ابلغوه فيها بوضع أنفسهم تحت تصرف لجنة الطوارئ .

وقال مدير مركز الزبابادة للتدريب د.سامر الأحمد ان هذه المبادرة جاءت في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد بسب جائحة كورونا و ذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة و منعا لانتقال الأمراض المشتركة من الحيوان للإنسان .

و أشار المدير العام للإغاثة الزراعية أ.منجد أبو جيش بأن الإغاثة الزراعية وضعت كافة امكانياتها تحت تصرف لجان الطوارئ الوطنية الموجودة لمواجهة تأثيرات فايروس كورونا ، كما أن الإغاثة الزراعية تعمل حاليا على مجموعة من الأنشطة التي تهدف للتخفيف على المواطنين و المزارعين تحت عنوان حملة " احنا معكم " .

و يذكر بأن الإغاثة الزراعية قامت في وقت سابق بوضع مركز تدريب الزبابدة تحت تصرف وزارة الصحة و الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل استخدامه كمركز للحجر الصحي و العلاج نظراً لتوفر 28 غرفة منفصلة بالإضافة لمساحته الواسعة وبُعده عن التجمعات السكنية .