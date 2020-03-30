الشرطة تكشف ملابسات جريمة قتل رئيس مجلس قروي النصارية

وطن: كشفت شرطة المباحث العامة في محافظة نابلس، اليوم، تفاصيل جريمة مقتل رئيس مجلس قروي النصارية حسن احمد حسن دباس والتي وقعت اول امس وقبضت على 3 اشخاص مشتبه بهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن أول أمس السبت أطلق مجهولون النار تجاه رئيس مجلس قروي الناصرية وأصابوه بثلاثة أعيرة نارية خلال تواجده في إحدى المحلات بالقرية مع آخرين أدت لمقتله، وعلى الفور تحركت قوة من الأجهزة الأمنية للبلدة لحفظ الأمن والنظام العام فيما شرع فريقا الأدلة الجنائية والبحث والتحري في شرطة المحافظة بالبحث عن المشتبه بهم.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة حصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص أحضرتهم وباشرت بسماع أقوالهم وقد أفادوا بأنهم أطلقوا النار بسبب خلافات بينهم وبين رئيس المجلس وتمكنت الشرطة من ضبط السلاح المستخدم في إطلاق النار وأوقفت المشتبه بهما الأول والثاني للاشتباه بهما بالاشتراك بالقتل، أم الثالث فتم توقيفه للاشتباه به بإخفاء أداة الجريمة.

وأكد ارزيقات أن الشرطة أحالت المشتبه بهم الثلاثة للنيابة العامة في محافظة طوباس والتي قامت باستكمال توقيفهم ومتابعة التحقيق معهم حسب الأصول.