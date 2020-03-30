الشرطة تغلق مصنعي باطون وسبعة محلات لمخالفتهم حالة الطوارئ

وطن: تعاملت الشرطة خلال الساعات الماضية مع حوالي 250 عاملا، دخلوا إلى محافظة جنين من الداخل المحتل، كما أغلقت مصنعي باطون وسبعة محلات تجارية لعدم التزامهم بحالة الطوارئ .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في جنين تعاملت مع حولي 250 عاملا تم التحفظ عليهم أثناء عودتهم من الداخل المحتل عبر الحواجز المنتشرة في مدينة جنين وريفها، وتم التحفظ عليهم في الأماكن المخصصة لذلك بعد عمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع.

كما نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة، وتم إغلاق مصنعي باطون وسبعة محلات تجارية تنوعت ما بين مطاعم ومحال حلويات ومواد بناء وملابس وصالونات للحلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها اصولاً، لمخالفتهم حالة الطوارئ.

وناشدت الشرطة المواطنين العمال العائدين من الداخل المحتل الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من فيروس كورونا.