هيئة الأسرى: إصابة ثلاثة سجّانين بكورونا.. وإجراءات الوقاية للأسرى سيئة ومعدومة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأثنين، أن سلطات الاحتلال أعلنت اليوم عن إصابة ثلاثة سجانين للاحتلال بفيروس كورونا، وهما سجّانان في سجن "عوفر" وآخر في سجن "نتسيان الرملة".

وقالت الهيئة، أن ظهور مثل هذه الإصابات ينذر باقتراب كارثة حقيقية في صفوف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، والموزعين على أكثر من 23 سجن ومركز توقيف إسرائيلي، والذين يتجاوز عددهم الـ 5000 معتقل، بينهم 180 طفلا و700 مريض و41 أسيرة وعشرات المسنين.

وبينت الهيئة، أنه وفي ظل إنتشار وباء كورونا على مستوى عالمي، وإنتشاره بأعداد كبيرة في إسرائيل فإننا نحذر من وصول هذا الفيروس الى داخل المعتقلات الإسرائيلية، في ظل عدم اتخاذ ادارة السجون أية إجراءات عملية حقيقية لحماية الأسرى كتخفيف الإكتظاظات وتعقيم السجون والأقسام والغرف باستمرار وتوفير وسائل الحماية والنظافة كالمنظفات والمعقمات والمطهرات للأسرى.

وحملت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وطالبت المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية على توفير كل متطلبات وشروط الصحة للأسرى، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، والإفراج عن الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة في مناعتهم الصحية كالأسرى المرضى وكبار السن والاطفال والأسيرات.