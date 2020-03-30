خلال 24 ساعة ماضية.. 41 إصابة جديدة بكورونا في الامارات و 154 في السعودية

وطن: أعلنت الصحة الإماراتية، الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

في حين أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، مفيدة بتسجيل 154 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.