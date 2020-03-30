رام الله: إغلاق محل تجاري يبيع مواد منتهية الصلاحية

وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، محل تجاري يبيع سلعا منتهية الصلاحية.

وفي بيان وصل وطن، بينت مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني هزار أبو بكر أن الإغلاق جاء أثناء جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية، تم خلالها العثور على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية.

وعلى إثر ذلك تم استدعاء جهاز الأمن الوقائي والضابطة الجمركية وبأمر من النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تم إغلاق المحل وإحالة ملف التاجر الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.