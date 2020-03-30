مصطفى البرغوثي : في يوم الأرض فلسطين صامدة وستفشل محاولات الضم و التهويد

رام الله - وطن: قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطيننية أن الشعب الفلسطيني صامد وهو يحيي الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد في وجه وباء الكورونا، وثابت في تصميمه على إفشال كل محاولات الإستيلاء على أرضه و ضمها و تهويدها، وسيفشل صفقة القرن كما أفشل مؤامرات التصفية السابقة.

وأكد البرغوثي أن الفلسطينيين لن يوقفوا كفاحهم حتى يسقطوا منظومة الاحتلال، و التمييز العنصري في كل أرض فلسطين التاريخية.

وقال البرغوثي: يوم الأرض وحد كل الفلسطينيين في كل مكان، ووباء الكورونا يوحدنا اليوم جميعا في مواجهته.