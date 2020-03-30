وزارة الاقتصاد تغلق منشأة صناعية غير مرخصة تنتج منظفات تشكل خطرا على المستهلك في الخليل

رام الله - وطن: أوقفت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الاجهزة الامنية منشأة صناعية غير مرخصة في مدينة الخليل تعمل على انتاج منظفات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولاتحمل بطاقة بيان أي مجهولة المصدر مما يعد تضليل للمستهلك وتلحق الضرر بصحته وسلامته.

من ناحية اخرى بين مدير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة الخليل ماهر القيسي، ان المخزون التمويني في محافظة الخليل يكفي لعدة أشهر وهناك وفره في السلع الاساسية التي تلبي احتياج المواطنين وهذا ينسحب على جميع محافظات الوطن.

ودعا الوزارة المواطنين تجنب المبالغة في شراء السلع خاصة ان المحلات التجارية تفتح ابوابها يومياً وفق المواعيد التي حددها محافظ محافظة الخليل الامر الذي يسهل على المواطنين شراء احتياجاتهم وفق الحاجة الضرورية مؤكدة على اهمية ترشيد الاستهلاك والشراء وفق الاحتياج.

وشدد مدير المديرية على ان طواقم الوزارة بالتعاون محافظ محافظة الخليل جبرين البكري والأجهزة الامنية تنفذ على مدار الساعة جولات رقابية لضبط وتنظيم السوق على المحلات التجارية بالإضافة الى مراقبة انتاج المصانع علاوة على التنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص بما يضمن تسهيل الحركة التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير.