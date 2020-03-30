تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا في بلدة قطنة

رام الله - وطن: أعلن نائب رئيس اللجنة الإعلامية لحالة الطوارئ والناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر صباح اليوم عن تسجيل 7 اصابات جديد بفايروس كورونا في بلدة قطنة، بما فيها الاصابة التي اعلن عن تسجيلها بعد منتصف الليلة

واوضح نمر ان عدد الاصابات الاجمالي ارتفع في الضفة الغربية وقطاع غزة الى 115 اصابة.

واوضح نمر ان عدد الاصابات التي انجزت يوم امس 629 فحص، ظهر منها 7 اصابات فقط.

واشار نمر الى ان عدد الفحوصات الاجمالية في فلسطين 6498 .

وفي قضاء القدس ومحيطها، تزداد اعداد المصابين وقد وصلت الى 39 اصابة، بينما في بيت لحم فهناك 46 اصابة.

واوضح نمر ان الفلسطينيين ممن هم نزلاء في الحجر الأردني، يتم ترتيب عودة أعداد منهم بين وزارة الخارجية الفلسطينية والسلطات الأردنية والإسرائيلية وهم سيدخلون في الحجر الصحي بفلسطين لمدة 14 يوما جديدة.