ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4347

رام الله - وطن: أعلنت وزارة صحة الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4347 مصابا، من بينهم 80 بحالة حرجة.

وقالت الوزارة إن 63 من الحالات الحرجة تخضع للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات.

وسجّلت الوزارة حتى اللحظة 15 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وتراجعت حكومة الاحتلال عن إعلان فرض الإغلاق الشامل لمدة ثلاثة اسابيع، إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي، وتتجه إلى الإعلان اليوم عن تشديد القيود على الحركة، وتعزيز انفاذ القانون في المناطق التي لا تلتزم بالقيود، خاصة في أوساط اليهود المتدينين "الحريديم".