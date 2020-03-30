محافظ جنين: ندعو لانتظار التحقيق في وفاة الفتى منتصر عبد الخالق

وطن: دعا محافظ جنين أكرم الرجوب، الجميع إلى انتظار انتهاء التحقيق في ملابسات وفاة الفتى منتصر عبد الخالق حرقا في مدينة جنين الليلة الماضية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام.

وأكد المحافظ في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن التحقيق ما زال في بدايته، وسنقوم باطلاع الرأي العام على نتائجه فور الانتهاء منه.

وأعرب عن تقديره لأهالي محافظة جنين ومشاعرهم العفوية وتضامنهم الصادق مع ذوي الطفل، داعيا الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياته وانتظار نتائج التحقيق الرسمية.