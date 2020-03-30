تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في بلدة قطنة يرفع إجمالي الإصابات الى 109

وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صدر عنه فجر اليوم الاثنين، بإصابة شاب ثلاثيني من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة بفيروس كورونا، وهو أحد أفراد عائلة أعلن عن إصابة عدد من أفرادها بالفيروس في البلدة أمس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة وضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية، ولم يتسن لوزارة الصحة الحصول على تقارير رسمية حول حالتهم الصحية.