جنين: تضارُب الروايات حول حادثة مصرع الفتى "لحلوح" حرقاً... قتل أم انتحار؟

وطن: بعد مضي ساعات على مصرع الفتى منتصر عبد الخالق لحلوح (17 عاما) من مدينة جنين، متأثراً بحروق شديدة في أنحاء جسده. ما زالت الأنباء متضاربة حول أسباب الوفاة، خاصة وأن الشرطة ما زالت تُباشر التحقيق، ولم يصدر بيان رسمي عنها حتى اللحظة.

وما زاد من غموض الحادث وأسبابه، دخول شاهد عيان على الخط، يحمل رواية مخالفة لتلك التي نقلتها وسائل إعلام محلية، بعد تأكيدها في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الفتى لحلوح لقي مصرعه إثر شجار، وقام مجهولون بسكب البنزين عليه وإضرام النار به.

الشاهد الجديد، أحمد الجزرة، والذي يعمل في مقهى قريب من مكان وقوع الحادث، قال في منشور كتبه على فيسبوك، أن الفتى لحلوح هو من أحرق نفسه.

جاءت شهادة الجزرة، بعد أن صرّح محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، لوكالة الأنباء الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية القت القبض على الجناة، وأن الشرطة باشرت بالتحقيق معهم.

تتضارب الروايات حول أسباب مصرع الفتى لحلوح، لدينا رواية وسائل الإعلام التي نقلت عن شهود عيان قيام مجهولين بإضرام النار به، ولدينا تأكيد المحافظ حول القبض على الجناة ما يعني وجود جناية، ورواية ثالثة يحملها شاهد عيان، تروي شبهة الانتحار.

أما الشرطة فروايتها لم تنضجع بعد، والتحقيقات ما زالت مستمرة حتى فجر الاثنين، بحسب ما أكد لـوطن الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، فإن بيان الشرطة النهائي سيصدر صباح اليوم الاثنين.