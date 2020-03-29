إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بالعيساوية

وطن: أصيب العشرات من سكان حي الشهيد محمد عبيد بقرية العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة، مساء الأحد، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالقرية.

وأفاد شهود عيان، بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة نحو السكان والبيوت بشكل عشوائي، وإطلاق الأعيرة المطاطية، دون إصابات.

واستهدف الشبان خلال المواجهات قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات، خلال ملاحقتهم وانتشارهم في حي عبيد.

وقال الشهود إن شرطة الاحتلال حررت مخالفتين بحق شابين من حي عبيد بقيمة 5 آلاف شيكل لكل واحد منهما، بحجة تجمعهم أكثر من 5 أشخاص.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن عمران عبيد وطه عايش عبيد، واقتادتهما خارج القرية، بعد احتجازهما لمدة ساعة قبل تحرير المخالفتين بحقهما.

وتستهدف قوات الاحتلال سكان قرية العيساوية، وخاصة حي عبيد يوميًا، رغم الأوضاع الطارئة إثر تفشي وباء كورونا في عموم البلاد.