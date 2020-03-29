الإغاثة الزراعية ترسل شاحنة خضار للمواطنين في "بدو" بمحافظة القدس

وطن: قامت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و مزارعي الأغوار بإرسال شاحنة محملة بالخضراوات لأهلنا في بلدة بدو المغلقة بسبب جائحة كورونا ، و تأتي هذه الحملة استجابة من المزارعين في الأغوار لنداء الإغاثة الزراعية لنصرة المواطنين في المناطق المغلقة بسبب تفشي هذا الفايروس.

و اشار منسق الإغاثة الزراعية في الأغوار عازم حج محمد الى أن المزارعين و جمعية فروش بيت دجن التعاونية الزراعية استجابوا لنداء الإغاثة الزراعية فورا و قاموا بجمع ما يقارب 4 طن من الخضروات و تحميلها و ارسالها لبلدة بدو في محافظة القدس.

و توجه مدير عام الإغاثة الزراعية بالشكر للمزارعين على موقفهم الرجولي و المعهود بالوقوف الى جانب من هم بحاجة للمساعدة ، و أن الإغاثة الزراعية تثمن لهم هذا الموقف الذي يدل على العلاقة المتينة و الثقة المتبادلة ما بين الإغاثة الزراعية و المزارعين.

من جانبه قال محمد عياش ابو جابر عضو لجنة الطوائ المركزة في بلدة بدو بان الخضراوات سوف يتم توزيعها على المواطنين في البلدة من خلال لجنة الطوارئ المشكلة من قبل المجلس البلدي و أن هذه الشحنة سوف تصل لمن هم بحاجة لها في البلدة خصوصا و انها مغلقة بسبب تفشي فايروس كورونا فيها.

ويشار الى أن المزارعين و الجمعيات التعاونية في الأغوار قاموا من خلال حملة " إحنا معكم " بإرسال عدة شاحنات محملة بالخضار و الفواكه للمواطنين في محافظة بيت لحم.