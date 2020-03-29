محدث | مصرع فتى حرقاً خلال شجار في جنين

وطن: توفي مساء اليوم الاحد الفتى منتصر عبد الخالق لحلوح 17 عاما من مدينة جنين، وذلك بعد اصابته بحروق شديدة في أنحاء جسده.

وأوضح ارزيقات في تصريح صحفي مقتضب، أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.

وأفادت شهود عيان لـوطن، أن الفتى لقي مصرعه حرقاً، بعد قيام مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية، بمهاجمته وسكبوا عليه البنزين في شارع فرعي وسط جنين، واشعلوا النار فيه.

وقال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، إن المؤسسة الأمنية القت القبض على الجناة، وأن الشرطة باشرت بالتحقيق.