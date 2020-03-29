قرار بإغلاق مدينة الخليل ومنع الدخول والخروج منها للحد من انتشار كورونا

وطن: أعلن محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، أنه ابتداءً من يوم غد الاثنين، سيتم إغلاق كافة مداخل المدينة، إغلاقاً كاملاً، ويمنع الدخول والخروج منها وإليها، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قرر في بيان له اليوم، إغلاق محلات المواد الغذائية باستثناء من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً إلى السادسة مساءً.

وأعلن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، عن إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في منطقة رأس الجورة بالخليل.

والقرارات التي اتخذها المحافظ بحسب البيان هي:

1. يتم اغلاق كافة مداخل مدينة الخليل اغلاقاً تاما و يمنع الدخول و الخروج.

2. تفتح محلات المواد الغذائية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً ومن الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة مساء "يستثنى من ذلك الصيدليات و محطات الوقود وعلى الجميع الالتزام بخمسة مواطنين داخل وخارج المحل والشراء يكون من المحلات القريبة من السكن.

3. المخابز تعمل وفق خطة الطوارىء.

4. مدخل مدينة الخليل الغربي "فرش الهوى" لمرور الشاحنات التجارية والزراعية فقط الى مدينة الخليل.

5. بقية مدن وقرى ومخيمات المحافظة يبقى الحال فيها على ما هو عليه في اطار التقيد بالاجراءات الوقائية وفق خطة الطوارىء وبالتزام كامل.

6. على جميع المحجور عليهم في بيوتهم الالتزام التام بتعليمات الجهات الطبية في جميع انحاء المحافظة.

7. المصانع التي تعمل ضمن خطة الطوارىء عليها مراجعة الغرف التجارية في المحافظة في الية عملها.

8. الغاء جميع تصاريح التحرك التي تم منحها من المحافظة.