"القضاء الأعلى" يتخذ إجراءات جديدة لضمان سلامة العاملين بالمحاكم النظامية

رام الله-وطن: قرر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا، المستشار عيسى أبو شرار، إعفاء كل قاض أو موظف من الدوام في المرافق القضائية حال ظهور إصابات بفايروس كورونا في تجمعه السكاني، على أن تُنظر كل حالة على حدة.

وأكد المجلس في بيان وصل وطن نسخة عنه، تواصل دوام المحاكم النظامية بـ "الحد الأدنى"، وتنظر هيئة قضائية واحدة في كل محكمة وفقا لنظام المناوبات المعتمد، بالقضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وبتمديد التوقيف، وبقرارات إخلاء السبيل، بموجب قرار صدر بتاريخ 19- 3- 2020 ويستمر العمل به حتى 15- 4- 2020.

ويستمر الدوام في كافة المحاكم النظامية حتى الساعة الواحدة فقط، وبموجب الإجراءات المتبعة، امام مبنى كل محكمة للحفاظ على سلامة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين في الجهاز الإداري، والمحامين، وأفراد الشرطة.

كما ويواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، إصدار انتدابات لالتحاق السادة القضاة وفقا لنظام المناوبات كل في محافظته، وانتدابات أخرى بين درجات المحاكم المختلفة، لضمان استمرار القضاء بالنظر في القضايا المذكورة للحفاظ على الحقوق والحريات العامة خلال فترة الطوارئ

وجدد أبو شرار التأكيد على أن الظروف القاهرة الحالية تقطع كافة المدد القانونية، في مختلف الطعون والاستئنافات، أمام المحاكم بمختلف درجاتها.