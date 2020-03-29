"وطن" والناطق الرسمي باسم الحكومة: نحن بحاجة لصحافة حرّة وواعية وحامية للحريات

رام الله-وطن: التقى الزملاء من وطن والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم مساء اليوم الأحد.

وأكد الزملاء في وطن والناطق باسم الحكومة على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، ودور الإعلام في إعطاء مساحة وهامش لحرية الرأي والتعبير دون تخوين أو تجريح، وأكدا على حاجة مجتمعنا الفلسطيني لصحافة حرة وواعية وحامية للحريات بمضمون ومسؤولية وطنية ومهنية.

كما أكدّ الطرفان أن وسائل الإعلام لها كامل الحرية في تسليط الضوء على قضايا تهم الجمهور بشكلٍ مهني، وإعطاء مساحة لكتّاب الرأي للتعبير عن أرائهم دون قيود، مما يساهم في تعزيز مناعة المجتمع الفلسطيني من التغوّل وتقييد الحريات التي طالما ناضل شعبنا والحركة الصحفية على مدار عشرات السنين لتعزيزها، لأجل بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يلفظ كل وسائل الإقصاء والتخوين والتكفير.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على التواصل المستمر، لمتابعة قضايا الطوارئ وتقديم المعلومات الصحيحة للجمهور بشكلٍ مهني، كجزء من الرسالة الإعلامية التي تقع على عاتق الصحافة.