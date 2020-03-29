اتحاد الهيئات المحلية يدين ويستنكر مقتل رئيس مجلس قروي النصارية

وطن: دان الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية جريمة قتل السيد حسن دباس رئيس مجلس قروي النصارية، ويستنكر الاتحاد هذه الجريمة البشعة التي حدثت تحت جنح الظلام بحق حسن دباس على يد مجموعة مجرمين مجردين من الأخلاق والإنسانية. ويطالب اتحاد الهيئات المحلية بالقصاص العادل لمن أقدموا على هذا الاعتداء الجبان محذرًا من المساس بالسلم الأهلي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وقال الاتحاد: في ظل حالة الطوارئ المعلنة في كافة أنحاء الوطن، وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئات المحلية بصمت وتصل الليل بالنهار من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وضمان السلامة لأبناء شعبنا من خلال المتابعة الدقيقة لاحتياجاتهم والمثابرة لضمان عودة عمالنا بشكل آمن إلى عائلاتهم، تقدم فئة خارجة عن الصف الوطني والإنساني على تنفيذ جريمتها تحت جنح الظلام.

واكد الاتحاد التزام الهيئات المحلية الكامل بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ، وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة في إدارة الازمة للخروج منها بأقل الأضرار.

وتقدم الاتحاد من عائلة المرحوم وأهله وأقاربه وأهالي بلدة النصارية بأحر التعازي، آملين من الله أن يرحم الفقيد ويتغدمه في فسيح جناته.