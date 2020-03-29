ارتفاع عدد المصابين بـ"الكورونا" في إسرائيل إلى 3865

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3865 مصابا، منهم 66 بحالة حرجة.

ومن المنتظر أن تجتمع حكومة الاحتلال، في وقت لاحق اليوم، من أجل بحث تشديد القيود على حركة الإسرائيليين، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر إسرائيلية إن جميع المؤشرات تقود إلى إمكانية فرض إغلاق شامل وكامل ابتداء من يوم غد الاثنين، موضحةً أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تستعد لإنفاذ القرار في حال اتخاذه.

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 12 حالة وفاة حتى اللحظة.